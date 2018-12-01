خسارة ثلاثية على أرض مصرية للأهلي طرابلس بين العشري وجلال

جانب من تدريبات حراس مرمي الأهلي طرابلس خلال معسكر القاهرة (المركز الإعلامي)

خسر فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس مباراته الودية الأولى بمعسكره الخارجي في مصر استعدادًا لبدء مسابقة الدوري العام الممتاز الليبي لكرة القدم وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

جاءت الخسارة أمام فريق حرس الحدود بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت الجمعة، حيث يقود فريق الحرس مدرب الأهلي طرابلس السابق طارق العشري صاحب الفوز الأخير مع «الزعيم» بلقب الدوري.

المواجهة شهدت ندية وإثارة بين المدرب الحالي للأهلي طرابلس إيهاب جلال والسابق مواطنة العشري، الذي كشف استمرار معرفته ببواطن قوة وضعف فريق الأهلي.