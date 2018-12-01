منتخب ليبيا للكرة الشاطئية يبدأ المهمة في مصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 01 ديسمبر 2018, 05:49 مساء
منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أول تدريباته بمعسكره الخارجي في مصر على أرضية ملعب نادي الإعلاميين بالقاهرة، تحت قيادة المدرب الوطني عماد بيزان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لقاءً وديًّا، اليوم  السبت، أمام فريق نادي الإعلاميين بطل الدوري المصري للكرة الشاطئية في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا لكرة القدم الشاطئية التي ستقام بمدينة شرم الشيخ.
 
وضمت بعثة المنتخب الوطني 19 فردًا، وهم رئيس الوفد حسين حبيب، ورئيس لجنة الشاطئية محمد بحر، والمدرب عماد بيزان، ومدرب حراس المرمى أحمد شوبير، والمشرف عبد الحكيم المزداوي، والإداري ماشاء الله حويل، والدكتور عبدالمنعم، واللاعبون هشام إعمارة ومحمد التاورغي وعادل الشريف وزهير المنقاوي وعبدالحميد أبورقيقة وعبد الحميد المريمي وعصام زايد ووليد أرحومة ومحمد حمودة وعبدالرحيم البوعيشي وإسلام عبدالله وطارق قطيط.

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