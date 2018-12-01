قمم مرتقبة في الجولة الثانية لكأس ليبيا للطائرة

جانب من منافسات الكرة الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت الجمعة المرحلة الأولى من مسابقة كأس ليبيا للكرة الطائرة التي تقام من 3 مجموعات بنظام خروج المهزوم ومن مباراة واحدة.

تأهل النصر بفوزه على الهلال (0/3) والاتحاد المصراتي على التصدي (2/3) والسويحلي على الهدي (0/3) والأهلي طرابلس على أساريا (0/3) والأهلي بنغازي على البراق (0/3).

وتجرى اليوم السبت الجولة الثانية في المجموعة الأولى، حيث يتبارى النصر مع المروج وينتظر إجراء قمم مرتقبة، فالفائز من لقاء اليوم يلتقي الأهلي بنغازي الإثنين المقبل.

وبذات المجموعة تجري مواجهة بين السويحلي والاتحاد المصراتي، وفي المجموعة الثالثة يجري ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس.