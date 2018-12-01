رسالة مهمة من اليابان إلى «بناء الأجسام» الليبي

القريو مع رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رفائيل سانتوخا (فيسبوك)

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رفائيل سانتوخا، خلال لقائه رئيس الاتحاد الليبي عادل القريو، بالجهود الليبية في تقديم أبطال عالميين.



جاء اللقاء على هامش اجتماعات اللجان الأولمبية الدولية باليابان، معربًا عن تقديره وامتنانه بجهود الاتحاد الليبي في الرقي وتطوير رياضة بناء الأجسام الليبية وبالنتائج الباهرة التي حققها رياضيو ليبيا في عديد البطولات العالمية.

وأبدى سانتوخا استعداده لدعم ليبيا من خلال إقامة دورات تأهيلية للحكام والمدربين الوطنيين، ومساندتها ودعمها في استضافة عدد من البطولات الأفريقية والدولية.