42 هدفًا في دوري كرة القدم المصغرة

أُقيمت الجمعة 9 مباريات بالدوري الليبي لكرة القدم المصغرة وشهدت المباريات أهدافًا متنوعة وصل عددها إلى 42 هدفًا.
ففي المنطقة الأولى فاز الفتائح على الصفاء (1/4) والعين على الجامعة السنوسية بهدف (0/1).
وفي المنطقة الثالثة حقق النصر زليتن فوزًا عريضًا على السد (3/8) وتحدي طمينة على متجر (1/4).
وفي المنطقة الرابعة فاز الشارع الغربي على حي دمشق (2/5).
وفي المنطقة الخامسة جرت أربع مباريات، انتهت بفوز الوحدة الرحيبات على الباروني (2/3) والنضال على يفرن (1/4) والعبور على النصر بالزنتان (0/2) والقصر على طمزين (0/1).