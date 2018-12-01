42 هدفًا في دوري كرة القدم المصغرة

جانب من منافسات كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

أُقيمت الجمعة 9 مباريات بالدوري الليبي لكرة القدم المصغرة وشهدت المباريات أهدافًا متنوعة وصل عددها إلى 42 هدفًا.

ففي المنطقة الأولى فاز الفتائح على الصفاء (1/4) والعين على الجامعة السنوسية بهدف (0/1).



وفي المنطقة الثالثة حقق النصر زليتن فوزًا عريضًا على السد (3/8) وتحدي طمينة على متجر (1/4).



وفي المنطقة الرابعة فاز الشارع الغربي على حي دمشق (2/5).

وفي المنطقة الخامسة جرت أربع مباريات، انتهت بفوز الوحدة الرحيبات على الباروني (2/3) والنضال على يفرن (1/4) والعبور على النصر بالزنتان (0/2) والقصر على طمزين (0/1).