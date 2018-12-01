مصادر لـ«بوابة الوسط»: انتخابات جديدة في الطريق لاتحاد القوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 ديسمبر 2018, 03:13 مساء

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد القوة البدنية السبت اجتماعا بصالة اتحادية الحكام ببنغازي لمناقشة استقالة رئيس الاتحاد عبدالمنعم بن حريز.

وكشفت مصادر داخل الاتحاد العام لـ«بوابة الوسط» أنه سيتم عرض مقترح بتشكيل لجنة تسييرية برئاسة منير الشويهدي وعضوية إسماعيل لبز وأكرم البوعيشي وعبد الناصر الوراد ومروان مخلوف بالإضافة إلى تشكيل لجنة انتخابات برئاسة خالد الورشفاني وأخرى للطعون برئاسة طارق الصقر.

يشار إلى أن اللجنة التسييرية مدة عملها 3 أشهر وتجهز لانتخابات جديدة قادمة للمكتب التنفيذي لاتحاد القوة البدنية.

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