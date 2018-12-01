تعادلان وخسارة لليبيا في عربية الشطرنج بالإمارات

بطل الإمارات سالم عبد الرحمن في إحدى الجولات (الإمارات اليوم)

سجلت ليبيا تعادلين وخسارة في الجولة الرابعة لبطولة العرب في الشطرنج التي تتواصل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعادل حسين الصابري مع البحريني سلمان المحمود وعلي المجبري تعادل مع الإماراتي سلطان إبراهيم بينما خسر محمد أبورزيق أمام السعودي الحمدي.

وتقام اليوم السبت الجولة الخامسة ويلتقي حسين الصابري مع السعودي عبدالرحمن المسرحي وعلي المجبري يتباري مع الأردني السالوس ومحمد أبورزيقة يواجه الأردني رأفت عيسي.

وفي أقوى مواجهات الجولة الخامسة يلتقي الإماراتي سالم عبدالرحمن تصنيف 2660 مع الجزائري بلال بلحسين تصنيف 2488 والمغربي هشام حمدوشي تصنيف 2594 يتباري مع الأردني رأفت عيسي تصنيف 2378.