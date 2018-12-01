«أجوكو»: تسليم ملعب حقل النافورة النفطي خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 10:50 صباحا
ملعب حقل النافورة النفطي (صفحة شركة أجوكو على فسبوك)

يجري العمل حاليا على الانتهاء من تجهيز بملعب حقل النافورة النفطي، حيث شرعت شركة الملاعب المتعاقد معها بتعشيب الملعب وتجهيزه، حسب تصريح لمدير إدارة الخدمات بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» جمال غيضان.

وقال غيضان إن عملية تجهيز ملعب حقل النافورة بدأت منذ 10 أيام، حيث وفرت إدارة الخدمات مواد الإسمنت والبلوك وكذلك العمالة لبناء حائط حول الملعب، كما جرى توفير الأعمدة والكشافات.

وأضاف مدير إدارة الخدمات بالشركة أنه «يجري العمل على قدم وساق لتسليم الملعب خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم ينتقل العمل إلى ملعب حقل السرير لتجهيزه أيضا»، حسب ما أوردت صفحة «أجوكو» على موقع «فيسبوك».
 

عمليات تجهيز ملعب حقل النافورة النفطي (صفحة شركة أجوكو على فسبوك)
انتهاء عملية تعشيب ملعب حقل النافورة النفطي (صفحة شركة أجوكو على فسبوك)
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