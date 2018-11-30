الاتحاد الأفريقي يسحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا من الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 06:42 مساء

قرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، سحب تنظيم نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019، من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة البطولة.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، حيث فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة، ضرورة التقدم بملفاتها بشكل فوري.

وجاء تقريراللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة بطولة أمم أفريقيا، سلبيًا للغاية، حيث أكد أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة النهائيات القارية.

وأكدت تقارير لجان التفتيش، جاهزية ملاعب الكاميرون بنسبة لم تتعد 60 بالمئة، وذلك قبل نحو 6 أشهر من تنظيم البطولة.

وتقام البطولة الأفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك للمرة الأولى، وهو ما يسبب أعباء إضافية على الدولة المنظمة، من خلال تجهيز الملاعب والبنية التحتية.

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يذكر أن المغرب سبق وأعلنت استعدادها لاستضافة البطولة، ولديها ملاعب جاهزة للاستضافة بشكل يحقق رغبات الاتحاد الأفريقي.

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