48 ساعة من الصراع الثلاثي تنتهي بإيقاف الجعفري

على الرغم من تأزم الموقف داخل منظومة كرة القدم الليبية، منذ فترة ليست بالقصيرة، إلا أن الحلول جاءت سريعة وغير متوقعة، وخلال 48 ساعة، بعد تدخل الطرف الثالث الرئيس لاحتواء الموقف، فلم يكن يتوقع أشد المتفائلين، تدخل المكتب التنفيذي لمنظومة اتحاد الكرة بهذا الحسم والقوة، ومن ثم اتخاذ قرار مصيري بحجب الثقة عن رئيس الاتحاد دكتور جمال الجعفري، أثناء غيابه وتواجده خارج البلاد وتحديدا في المغرب، لحضور فعاليات المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا الذي ترأس مجلسه مؤخرا، حيث وصل الصدام بين الأندية المعارضة لوجود الجعفري والأخير منتهاه، وبات طلب 14 ناديا صريحا بشأن ضرورة رحيل الجعفري عن رأس المنظومة، كشرط لبدء منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري العام الممتاز رقم (46) لموسم 2018/2019.

ودخلت أزمة الأندية المقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي منعرجا جديدا بإعلانها لتصعيد الموقف وتقديم شكاوى للنائب العام في مخالفات مالية وإدارية خطيرة قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، كما علمت جريدة «الوسط» أن ملف شركة الرائد للملابس الرياضية أحد الملفات التي بها مخالفات وتجاوزات مالية مع ملفات أخرى مهمة، كما يأتي هذا مع تمسك الأندية بطلبها الخاص بمقاطعة المسابقة لحين رحيل رئيس اتحاد كرة القدم جمال الجعفري وعدم لعب الدوري في وجوده بعد وصول الأندية إلى 14 ناديا مقاطعا الاتحاد من أندية الدوري الممتاز، كما أن هناك تجاوزات للنظام الأساسي وهو ما أكدت عليه الأندية مما يشير إلى وصول الكرة الليبية لمنعرج حاسم مع إصرار رئيس الاتحاد جمال الجعفري علي البقاء وعدم التنحي إلا من خلال الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية في سرت آخر حلول الاستناد إلى الشرعية وأبوشويشة يحذر من عدم إخطار الفيفا

شهد السبت الماضي تحركا سريعا وعاجلا، سبقته اتصالات واجتماعات غير رسمية بين أندية المنطقتين الشرقية والغربية، خلال الـ48 ساعة، مما أسفر عن ظهور القرار الجريء بحجب الثقة عن الجعفري، خلال اجتماع المكتب التنفيذي السبت، بهدف نزع فتيل الأزمة، كما تم تكليف النائب الأول لاتحاد كرة القدم الليبي، الحكم الدولي السابق، عبدالحكيم الشلماني، برئاسة الاتحاد العام، بدلا عن الجعفري، الصادر بحقه قرار من المكتب التنفيذي بحجب الثقة عنه، أثناء تواجده في المغرب، بصفته رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، إلا أن المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الليبي أعلن قراره، وتبعه إصدار بيان توضيحي بشأن الأزمة، بعد أن دخلت أزمة الأندية المقاطعة ااتحاد كرة القدم الليبي مرحلة التهديد، وهو ما ظهر في ضربة بداية الدوري بغياب الشط عن مباراة الافتتاح أمام الاتحاد، الأمر الذي استشعر معه مسؤولو الكرة الليبية بالخطر، لتمسك الأندية المقاطعة بموقفها، ومن ثم تعرض المسابقة الكبرى الأم الدوري العام لضرر نظرا لطول مدتها، والانسحاب في البداية سيعطي إنذارا من جانب الموقعين بتصعيد الموقف مع كل أسبوع، الأمر الذي دفع أعضاء المكتب التنفيذي لعقد جلسة والخروج بالقرار الصعب.

من جانبه، أعلن الجعفري، عدم صمته، وأعلن من المغرب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بمدينة سرت في الثامن من شهر ديسمبر المقبل؛ لمناقشة سحب الثقة من عدمه، في حين تمسك المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الليبي بقراره الخاص بحجب الثقة عن الجعفري، واستند أعضاء المكتب التنفيذي في قرارهم إلى وجود تجاوزات للنظام الأساسي، وهو ما أكدته وكشفته مرارا وتكرارا الأندية نفسها، ليتم رفض مقترح الجعفري بعرض بقائه أو رحيله بقرار من الجمعية العمومية التي يدعو لها بنفسه، مفضلين حجب الثقة عنه وتولي نائبه الأول الشلماني المهام بشكل رسمي لحين بحث الموقف من الناحية القانونية، خصوصا أن القرار جاء بتصويت الجميع دون استثناء، بهدف التصدي لتجاوزات الجعفري الذي سيلجأ حتما للشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بدعوى أنه الرئيس الشرعي لاتحاد الكرة في بلاده.

المكتب التنفيذي يتدخل لوقف الأزمة المتفاقمة بين الأندية الـ 14 المعارضة ورئيس اتحاد الكرة

لذا دعا الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم الليبي والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، عبدالمجيد أبوشويشة، إلى ضرورة إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بموعد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للاتحاد الليبي السبت المقبل، بعد إيقاف رئيس الاتحاد جمال الجعفري من قبل أعضاء مجلس الإدارة، بسبب مخالفات إدارية للنظام الأساسي ودخوله في صراع مع عدة أندية، وعدم قبوله بكل الحلول وانفراده بالقرار بعد عام وتسعة أشهر من انتخابه حسبما جاء على لسان نائبه الأول عبدالحكيم الشلماني في المؤتمر الصحفي، وقال أبوشويشة في تصريحات إلى جريدة «الوسط» إن الاتحاد الدولي سيرسل مندوبا لمراقبة الاجتماع، وهو سياق إداري متبع ومعروف حتى لا تقع الكرة الليبية في مشاكل مع الاتحاد الدولي، وخوفا من أي عواقب لأن الجعفري لن يقبل بسهولة ما حدث.

وألقى عبدالحكيم الشلماني، الرئيس الموقت للاتحاد الليبي لكرة القدم، حتى اجتماع الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد اللعبة، بيان المجلس التنفيذي، وجاء وفقا للمادة 35 فقرة 5 بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة فورا، وتولي نائب الرئيس الأول مهام الرئيس، ووفقا لما ينص عليه النظام الأساسي، ومباشرة التواصل مع الأندية، خصوصا أن رئيس الاتحاد جمال الجعفري متواجد خارج البلاد وتحديدا المغرب، كونه رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، ويأتي هذا نظرا لانطلاق المسابقة الكبرى، الدوري، مع تفعيل عمل كل اللجان بالاتحاد، دون استثناء، وفتح قنوات للحوار والاستماع لكل الآراء من الأندية والمهتمين والخبراء والإعلاميين في مجال كرة القدم.

الشلماني وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عقدوا مؤتمرا صحفيا تطرق خلاله للعديد من النقاط التي أجبرت المكتب التنفيذي لحجب الثقة عن رئيس الاتحاد جمال الجعفري، وقال الشلماني خلال المؤتمر: «قررنا إيقاف رئيس اتحاد الكرة جمال الجعفري موقتا إلى حين عقد اجتماع للجمعية العمومية بعد اجتماعات لأكثر من يومين من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول وسطية، ولكن التعنت وعدم الوصول إلى حل هو السبب الرئيس، وهو بذلك يخترق القوانين ولكن المكتب التنفيذي حسم موقفه منه»، وحول دعوة الجعفري لعقد اجتماع للجمعية العمومية في الثامن من شهر ديسمبر المقبل بمدينة سرت قال الشلماني: «لا يحق للرئيس الموقوف الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، أولا لأنه موقوف، وثانيا لأنه لابد من موافقة 6 أعضاء من المكتب التنفيذي، كما وجدنا العديد من المشاكل الإدارية والمخالفات، ويجب الآن ترتيب البيت الداخلي والاهتمام بالمنتخب الليبي وبانطلاق الدوري وبالفرق المحلية، وأن قرار الحجب جاء وفقا للنظام الأساسي، وأنه سوف يتم العمل باللائحة الجديدة، وسيتم إصدارها وتوزيعها على الأندية وفقا لعضو المكتب التنفيذي».

وأكمل: «جمال الجعفري وقع على النظام الأساسي الذي اعتمد في عهد الطشاني دون التحقق منه، وهذا يعد مخالفة ارتكبها الجعفري، وسوف تتم طباعة وتوزيع النظام الأساسي المعتمد في مدينة البيضاء على جميع الأندية وفقا للتعديلات التي طلبتها الأندية في اجتماع الجمعية العمومية بمدينة البيضاء».

يشار إلى أن عبدالحكيم الشلماني النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة يتولى المهام عوضا عن رئيس الاتحاد كما تنص عليه القوانين حتى اجتماع الجمعية العمومية، والتي قال عنها الشلماني ستكون في أقرب وقت ممكن، وبتوليه المسؤولية يكون الحكم الدولي السابق عبدالحكيم الشلماني ثالث من يباشر مهامه كرئيس موقت للاتحاد الليبي لكرة القدم خلفا للجعفري بعد كل من الحكم الدولي الراحل بدر الدين المحجوب الذي تولى رئاسة الاتحاد الليبي العام 1979، والحكم الدولي الراحل إبراهيم الجمل الذي قاد وترأس الاتحاد الليبي لكرة القدم العام 2012.

من جانبه دعا نائب رئيس جمعية الرياضيين القدامى بمصراتة، الطيب أميمة، إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم يتم فيها تسمية لجنة موقتة بالتوافق بين الجميع لتسيير اللعبة لفترة حتى انتخابات جديدة، بعد الوصول لطريق مسدود بين رئيس الاتحاد الموقوف حاليا جمال الجعفري وأعضاء مجلس إدارته من جانب والأندية المقاطعة له من جانب آخر، وقال أميمة في تصريحات إلى جريدة «الوسط»: «استمرار الجدل لن ينفع أحدا، والإصلاح لن يكون إلا عبر تغيير شامل لكل اتحاد اللعبة، هذه الخيبات ستنعكس سلبا على الكرة الليبية عموما، وتحديدا المنتخب».