الاتحاد الليبي لرفع الأثقال يحدد موعد بطولة النخبة وجوائزها المالية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 29 نوفمبر 2018, 05:12 مساء

أعلن الاتحاد العام الليبي لرفع الأثقال عن أن بطولة النخبة سوف تقام في 28 ديسمبر المقبل.

وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالمنعم سوف الجين على أن جوائز مالية رصدت للفائزين للتراتيب الأول والثاني والثالث.

ولفت عبدالمنعم سوف الجين إلى أن الفائز بالترتيب الأول سوف يحصل على 2000 ألفي دينار والثاني مبلغ 1500 دينار والثالث 1000 دينار.

وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن احتساب النتائج يتم عن طريق معادلة «السنكلير» مجموع الرفعتين علي وزن الرياضي.

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يذكر أن بطولة النخبه الأولى التي جرت العام الماضي بنادي الترسانة توج  بها رباعو الشرطة  معراج الطبال ومختار قشوط وماجد أبوعين.

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