بالصور: أهلي بنغازي يفقد مباراة الذهاب أمام بطل موريتانيا

فقد فريق الأهلي بنغازي، وصيف بطل الدوري الليبي، نتيجة مباراة الذهاب مع بطل موريتانيا فريق إف سي نواذيبو، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن الدور التمهيدي من تصفيات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح اللاعب الشيخ الفلاني، النتيجة مبكرًا للبرتقالي، من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة، بعد الهدف ضغط لاعبو الأهلي من أجل التعديل وأهدر مهاجمو الفريق عديد الفرص في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الأهلي بنغازي في إدراك هدف التعادل عبر لاعبه الإيفواري داهور في الدقيقة 51، وبينما كان يسير اللقاء نحو التعادل نجح المهاجم السنغالي مصطفى با في تسجيل الهدف الثاني لنواذيبو قبيل انتهاء المبارة بثلاث دقائق.

الأهلي بنغازي جاهز لنواذيبو في عيد الاستقلال الموريتاني

يذكر أن فريق الأهلي بنغازي يملك فرصة لانتزاع ورقة الترشح بتحقيق الفوز في مبارة الإياب بنتيجة (1-0)، حيث سيلتقي الفريقان إيابًا في 4 ديسمبر المقبل على ملعب بترو سبورت، بالعاصمة المصرية القاهرة.