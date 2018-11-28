زعبيه يقود الاتحاد للفوز «8-0» في ضربة البداية الأفريقية

المهاجم الدولي لفريق الاتحاد محمد زعبيه (المركز الإعلامي)

نجح فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، حامل لقب بطولة كأس ليبيا، في أول اختبار أفريقي له هذا الموسم، واكتسح مضيفه فريق ميراكل دوباند بطل جزر القمر بنتيجة ثقيلة «8-0»، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي جمعهما، ضمن ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية.

تصدر مهاجم الفريق الدولي محمد زعبيه المشهد، بتسجيل رباعية من بين الثمانية أهداف جاءت جميعاً في الشوط الثاني، بينما أحرز الرباعية الثانية سالم المسلاتي وربيع الشادي وعبد العاطي العباسي والمعتصم الصبو ليضمن عملياً فريق الاتحاد «العميد» التأهل إلى دور الـ32، بعد أداء مباراة الإياب.

تعد المرة الأولى التي تلتقي فيها الكرة الليبية وجهًا لوجه مع طرف من جزر القمر على صعيد بطولات الأندية الأفريقية.

فريق الاتحاد يعد أكثر فرق الأندية الليبية حضورًا ومشاركة في ملاعب القارة برصيد 22 مشاركة، وهو الفريق الذي قص شريط المشاركة الليبية العام 1967، والوحيد الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في البطولات الثلاث ليسجل عودته سريعًا بقيادة المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة.

بن شيخة امتلك في الشوط الثاني شفرة فريق «ميراكل» ليحرز لاعبوه ثمانية أهداف دفعة واحدة، ليكشر أبناء «العميد» عن أنيابهم وأنياب الكرة الليبية عمومًا، بعد أن سبق فريق الاتحاد مواطنه النصر بفوز كبير أمس الثلاثاء «1-5» على هلال واو بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا، ومن قبلهما فوز المنتخب الليبي على سيشل «8-1» في تصفيات أفريقيا.

الاتحاد دخل المواجهة بتشكيلته المثالية وحرص على المزج بين عنصري الخبرة والشباب، إلى جانب تواجد ثنائي محترف قادم من ملاعب الغابون.