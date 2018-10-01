ليبيا تواجه ماليزيا في أولمبياد الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 12:42 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (إنترنت)

يواجه منتخب ليبيا «تصنيف 130 عالميًّا» نظيره الماليزي «تصنيف 107 عالميًّا» في الجولة السابعة لأولمبياد جورجيا للشطرنج.
 
ليبيا تعادلت، الأحد، في الجولة السادسة للأولمبياد مع بروناي (2- 2)، بينما حقق الفوز لليبيا المتألق منتصر أبومليانة وتعادل محمد السوري وحاتم أبومنجل مع منافسيهما، وفقد أحمد نصرالدين مباراته أمام يوسف من بروناي تصنيف 1854.

بهذا التعادل يرتفع رصيد ليبيا إلى خمس نقاط بفوز وحيد على جزيرة جيرنسي وتعادل في ثلاث مباريات مع الكويت وهاييتي وبروناي، وفقد النتيجة في مباراتين أمام مصر والبحرين.

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