تأجيل جديد يضرب اختيار رابطة الأندية

اجتماع سابقة لاتحاد الكرة الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

عقد الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعًا مع أندية الدوري الممتاز عن المنطقة الغربية بالعاصمة طرابل، أمس الأحد، وناقش الحاضرون مشروع النظام الأساسي لرابطة الدوري الممتاز، إضافة إلى التعديلات التي طالبت الأندية بإجرائها قبل انتخاب أعضاء لهذه الرابطة.

وحضر الاجتماع أندية السويحلي والاتحاد المصراتي والاتحاد والأهلي طرابلس والأولمبي والشط والمدينة والخمس ورفيق والوحدة والمحلة.

وأفضى الاجتماع إلى عدم اختيار رابطة المنطقة الغربية، وتأجيل الاختيار إلى موعد انعقاد الجمعية العمومية في مدينة مصراتة في السادس من أكتوبر.



يشار إلى أنه كان من المفترض أن تختار أندية المنطقة الغربية ستة أشخاص لهذه الرابطة، إلا أنها طالبت بالتأجيل لحين إحداث تغييرات في بعض اللوائح المعمول بها في الرابطة.