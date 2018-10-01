ملتقى حكام النخبة ينطلق بمصراتة.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 12:32 مساء
اجتماع سابق لمجلس ادارة اتحاد الكرة الليبي برئاسة الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)

حدد الاتحاد العام الليبي لكرة القدم الأربعاء موعدًا جديدًا لانطلاق ملتقى حكام النخبة الذي كان مقررًا صباح اليوم الاثنين بمدينة مصراتة.
 
وذكر الاتحاد على صفحته الرسمية «فيسبوك» أن إرجاء موعد انطلاق ملتقى حكام النخبة جاء بسبب تأخر وصول عضوي «فيفا» المكلفين الإشراف على هذا الملتقى وهما المحاضر الصومالي أحمد علي والمعد البدني الجزائري شريفي نصر الدين.

وأوضح اتحاد كرة القدم أنه أنهى كافة إجراءاته المتعلقة بتنظيم ونجاح ملتقى حكام النخبة، الذي سيشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من أكتوبر الجاري بمدينة مصراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلجيكا تقرر مقاضاة «غوغل» لعدم تعتيم صور مواقع عسكرية
علوم وتكنولوجيا
رونالدو يفضح دور «الميلان» في عملية انتقاله «لليوفي»
رياضة عالمية
بالفيديو: وزيرة خارجية النمسا تستهل خطابها في الأمم المتحدة بالعربية
دولى
هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا