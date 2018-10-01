ملتقى حكام النخبة ينطلق بمصراتة.. الأربعاء

اجتماع سابق لمجلس ادارة اتحاد الكرة الليبي برئاسة الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)

حدد الاتحاد العام الليبي لكرة القدم الأربعاء موعدًا جديدًا لانطلاق ملتقى حكام النخبة الذي كان مقررًا صباح اليوم الاثنين بمدينة مصراتة.



وذكر الاتحاد على صفحته الرسمية «فيسبوك» أن إرجاء موعد انطلاق ملتقى حكام النخبة جاء بسبب تأخر وصول عضوي «فيفا» المكلفين الإشراف على هذا الملتقى وهما المحاضر الصومالي أحمد علي والمعد البدني الجزائري شريفي نصر الدين.

وأوضح اتحاد كرة القدم أنه أنهى كافة إجراءاته المتعلقة بتنظيم ونجاح ملتقى حكام النخبة، الذي سيشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من أكتوبر الجاري بمدينة مصراتة.