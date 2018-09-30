سامي صالح بطل أبطال الأجسام الليبية

سامي صالح بطل أبطال ليبيا «ثالث يسار» في مشهد التتويج ببطولة ليبيا (صفحة اتحاد كمال الأجسام)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق الرياضي سامي صالح من نادي المدينة طرابلس، لقب بطل أبطال ليبيا لسنة 2018 في منافسات بطولة بناء الأجسام التي ينظمها اتحاد اللعبة، واُختتمت اليوم بقاعة مصنع الحديد والصلب بمدينة مصراتة، وبمشاركة 56 رياضيًّا على مستوى ليبيا.

ورصد الاتحاد لهذه البطولة مبلغ 36 ألف دينار، وحصل سامي صالح على لقب البطولة وجائزة مالية وقدرها 15 ألف دينار، والرياضي العالمي عمر الميلودي على الترتيب الثاني وجائزة مالية مقدرها 10 آلاف دينار، وأسامة الفيتوري تحصل على الترتيب الثالث وجائزة مالية وقدرها 5 آلاف دينار، وعلي محمد الفاروق تحصل على الترتيب الرابع وجائزة مالية 3 آلاف دينار، وجاء في الترتيب الخامس مختار عبد الله إحنيش، وحصل على جائزة مالية وقدرها ألفا دينار، فيما حصل صاحب المركز السادس والأخير، فرج ميلاد الفزني، على ألف دينار.

