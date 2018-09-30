قرار خليجي ينقل محمد صولة إلى الدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 08:04 مساء
محمد صولة يحتفل بأحد أهدافه مع المحرق البحريني (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية سعودية، الاتفاق الذي أبرمته هيئة الشباب والرياضة، بالاتفاق مع نظيرتها في مملكة البحرين، بشأن مشاركة نادي المحرق البحريني، الذي يضم بين صفوفه المحترف الليبي محمد صولة، في منافسات الدوري الممتاز السعودي، الموسم المقبل.

وأوضحت جريدة «الرياضية» السعودية، أن فريق المحرق البحريني سيتواجد في الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب فريق كويتي سيتم اختياره من اتحاد الكويت في وقت لاحق، حيث سيشارك الفريقان بشكل رسمي في النسخة المقبلة من الدوري.

يذكر أن الدوري السعودي يتكون من 16 فريقًا، ولم يسبق أن شارك فيه نادٍ خارجي، منذ انطلاقه العام 1976.
 

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