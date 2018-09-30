منتخب ليبيا يكتفي بـ5 قلائد في عربية الكاراتيه

مشهد يجمع المنتخب الليبي للكاراتيه وإدارة البعثة في عربية القاهرة (صفحة اتحاد الكاراتيه)

أحرز المنتخب الليبي للكاراتيه خمس قلائد متنوعة في البطولة العربية في نسختها الـ 12، التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، واختتمت اليوم.

اثنتيْن منها فضيتان وثلاث قلائد برونزية.

وجاءت القلائد الخمس الليبية، بواقع ميداليتيْن فضيتيْن، أحرزهما، حسين التركي في فئة كاتا فردي، وحمزة الحاسي المتوج بفضية كاتا فردي لذوي الاحتياجات الخاصة، وأحرز الرياضيان جبريل الفلاح وعادل أمين القلادة البرونزية في وزن 84 كيلوغراما، في حين توج فريق الكوميتي الجماعي بالقلادة البرونزية للفرق.

وتربع لاعبو ولاعبات منتخب مصر على عرش البطولة برصيد 13 ميدالية ذهبية، و 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية، لتأتي مصر في المرتبة الأولى في الترتيب العام والنهائي للبطولة، وجاء المنتخب السعودي في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد ذهبيتين ، و3 فضيات و 4 برونزيات ، ثم منتخب تونس في المركز الثالث ، برصيد ذهبية و 3 فضيات و برونزية.



لاعب الكاراتيه، عبد المالك درويش «وسط» (صفحة اتحاد الكاراتيه)