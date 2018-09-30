اكتمال مجلس رابطة الدوري الممتاز يصطدم بـ«مجهول»

من اجتماع أندية الغربية في اتحاد الكرة (صفحة اتحاد الكرة)

قررت أندية الدوري الممتاز الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية «مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية» دعوة المجلس التشريعي لرابطة أندية الدوري الممتاز، للاجتماع على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، المقرر انعقاده في السادس من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في اجتماع مندوبي الأندية التابعة لـ«مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية»، الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة؛ بهدف مناقشة مسوَّدة مشروع النظام الأساسي لرابطة الأندية التي ستدير الدوري الممتاز الموسم الجديد، والتعديلات التي رأت هذه الأندية ضرورة إحداثها في المسوَّدة على بعض المواد والبنود الواردة فيها، إلا أن المجتمعين ذهبوا إلى «المجهول»، بالدعوة إلى اجتماع آخر يكون طرفه جميع أندية الدوري الممتاز.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لكرة القدم، نوري جموم، كل ما من شأنه ضمان سبل نجاح عمل الرابطة، فيما فشل المجتمعون في الانتهاء من انتخاب 6 أعضاء يمثلون أنديتهم في رابطة الدوري، لينضموا إلى ممثلي أندية الشرق الستة «عبدالهادي أسويطي، عبدالحكيم سعد، حمدي الدعوب، توفيق عيسى، عادل الأوجلي وعمر السعيطي»، الذين اُنتخبوا منذ قرابة الشهر، وتنتظر الرابطة إشهارها باتمام انتخاب مجلسها الذي سيمثل كل أندية الدوري الممتاز.