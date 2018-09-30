عودة لـ«بوابة الوسط»: وافقت على تدريب الأهلي بنغازي لأنه كبير

المصري محمد عودة المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الأحد، كشف المصري محمد عودة المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي عن خطواته وطموحاته المقبلة مع ناديه الجديد، مؤكدًا أنه وافق على تدريب «المشوار الطويل» لأسباب شخصية وفنية يحتاجها خلال هذه الفترة من حياته التدريبية.

وقال عودة «سعيد جدًا بتجربة تدريب الأهلي بنغازي، وأدعو الله أن يوفقني في مهمتي التي ستبدأ فورًا، بداية من صباح غد الإثنين حيث سأتجه في تمام الساعة الثامنة إلى تونس، حيث ينتظرني هناك رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي، ومن تونس سأتجه إلى ليبيا إن شاء الله، على أن يتم عقد المؤتمر الصحفي عقب التوقيع يوم الإثنين، ومن ثم بدأ المهمة بشكل رسمي».

وأضاف عودة «اخترت تدريب الأهلي بنغازي من بين كثير من العروض التي تلقيتها هذا الموسم، فمن سلطنة عمان جاءني عرض من النصر وظفار، وفي الدوري المحلي المصري فاوضني كثير من الأندية، لكنها ليست من أندية القمة، وهي النقطة الفاصلة التي رجحت اختياري لنادي الأهلي بنغازي، حيث أريد خلال المرحلة المقبلة خوض تحدٍ كبير مع فريق منافس على بطولاته، كما يمتلك لاعبين أصحاب طموحات، وهي عناصر متوافر في الأهلي الذي أعلم أنه منافس قوي ودائم على مختلف المسابقات المحلية في ليبيا، كما أنه ضيف أفريقي لا يشق له غبار، ومؤخرًا كان منافسًا في دور الثمانية بدوري الأبطال مع طارق العشري».

وأكمل «ما يشجع على العمل في ليبيا، أنها بلد يمتلك مواهب كثيرة وحقيقية، شاهدنا وما زلنا نشاهد لاعبين مميزين سواء في الدوري المصري أو بلاد أخرى عربية، وإن شاء الله أقدم فكرًا جديدًا يتناسب مع طموحاتي كمدرب شاب جاء بأفكار سبق وبرهن عليها مع فريقه بالدوري المصري وهو المقاولون العرب الذي قدمني بشكل مميز».

وأردف «سأذهب إلى تدريب الأهلي، ومعي معاوني طلعت محرم لاعب المقاولون العرب السابق أيضًا، بجانب وجود مخطط أحمال مصري الجنسية متواجد أساسًا في ليبيا وهو الدكتور محمد عثمان بجانب المدربين الأشقاء من أبناء النادي، حيث علمت أنه كان هناك مدرب مغربي يوسف فرتوت وقرر الرحيل بعد فسخ عقده، ولا أريد تحميل الإدارة مزيدًا من التعاقدات الجديدة، لذا سأعمل مع الطاقم الفني المتواجد هناك بكل حب وأريحية، وإن شاء الله نقدم جميعًا أداءً ومستوى فنيًا وبدنيًا يرضى عنه جمهور الأهلي بنغازي».

واختتم عودة قائلاً «أنا مؤمن بالعمل والكفاح هكذا كنت أقدم مع المقاولون العرب، وأعتقد النتائج شاهدها الجميع الموسم الماضي، وإن شاء الله من اللحظة الأولى سنعمل معًا وسنقدم منظومة متكاملة بهدف الخروج بجملة مكاسب للنادي الذي نعمل تحت مظلته، كرة القدم الآن باتت علمًا ودراسة وفكرًا، وكل هذه العناصر متوافرة في إمكاناتي، أرجو أن تساعدني الظروف لتقديم كل أفكاري الشبابية مع الأهلي بنغازي الذي حضرت إليه كي يكون منافسًا قويًا ودائمًا على جميع البطولات كعادته، مع إعادته إلى الواجهة الأفريقية والعربية أيضًا».