شقوارة: الأندية الليبية تفتقر اللجان الفنية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 30 سبتمبر 2018, 01:56 مساء
سلتوا في هجوم الأهلي طرابلس أمام الوداد المغربي (المركز الإعلامي)

قال فؤاد شقوارة مدرب فريق المجد أحد فرق الدرجة الأولى إن أغلب الأندية الليبية تفتقر للجان الفنية المؤهلة، والتي يقع عليها دور تقييم المباريات والعطاء والنتائج، مؤكدًا أن آراء الإعلام والجمهور الرياضي مهمة ولكن أحيانًا ما تكون هذه الآراء عاطفية وحسب النتائج الوقتية ودون تقييم حقيقي واقعي.

وأضاف عبر منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك» السبت، «هذا الشيء لفت نظري بعد مباراة الأهلي طرابلس مع الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال العرب ذهابًا وإيابًا».

وأكمل: «معجب بمستوى الأهلي في المباراتين رغم خروجه من المنافسة العربية، خصوصًا أن شخصية اللاعب الليبي بدأت واضحة في مثل هذه المباريات».

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