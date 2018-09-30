الأولمبية الليبية توزع 5 ملايين دينار على الاتحادات

كشف مصدر بالأولمبية الليبية أن اللجنة ستشرع في صرف الدفعة الأولى من مخصصات الاتحادات الرياضية للعام 2018 حسب قرار المجلس الرئاسي رقم 575، والمقدر بـ10 ملايين دينار قد تم توزيعه على الاتحادات الرياضية.

اتحادات ألعاب القوى والطائرة واليد ستدعم بمبلغ 550 ألف دينار لكل منها، واللجان الفنية وعددها أربع لجان ستدعم بمبلغ 460 ألف دينار، واتحاد الجولف 375 ألف دينار، وعدد 15 اتحادًا سيحصل كل منها على دعم بقيمة 350 ألف دينار، وهي اتحادات الأثقال والدراجات والسباحة والتنس الأرضي والطاولة والكاراتيه والجودو والتايكواندو والرماية والسهم والقوس والمبارزة والشراع والهوكي وبناء الأجسام والرياضات الجوية.

وخصص لاتحاد الجمباز 300 ألف دينار والكرة الحديدية 250 ألف دينار والملاكمة 225 ألف، والدراجات النارية 200 ألف، والقوة البدنية 185 ألفًا والفروسية 175 ألفًا، والووشو 150 ألفًا، كما خصص لاتحادات الطب الرياضي والشطرنج والثلاثي الحديدي مبلغ 125 ألفًا لكل منها، واتحادات السلة والنسائي والبوكسينغ 100 ألف لكل منها، والمصارعة 80 ألفًا والمهاري 25 ألفًا.



يشار إلى أن الأولمبية سيل لها مبلغ 5 ملايين دينار في حساب الأولمبية كدفعه أولى، وأن الدفعة الثانية ستصرف في نهاية العام بنفس القيمة السابقة.