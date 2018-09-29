رسميًّا: منتخب ليبيا يعلن 22 لاعبًا لمواجهة نيجيريا

جانب من مباراة منتخب ليبيا وجنوب إفريقيا الأخيرة (المركز الإعلامي)

أعلن الجزائري عادل عمروش، المدير الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، قائمة مواجهتي منتخب نيجيريا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى الأمم الأفريقية «الكاميرون 2019».

وتحل ليبيا ضيفة على منتخب نيجيريا ذهابًا يوم 13 أكتوبر، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من نفس الشهر في مدينة صفاقس التونسية.

وجاءت قائمة عمروش للمباراتين لتضم كلاً من محمد نشنوش «الأهلي طرابلس» وأحمد عبد السلام «المدينة» ومراد بوبكر «الهلال» وأحمد التربي «الاتحاد» وسند مسعود «الرجاء المغربي» وطارق الجمل «الاتحاد» وعلي معتوق «الأهلي طرابلس» ومعتصم صبو «الاتحاد» ومحمد عبد السلام «أورلاندو سيتي الأميركي» وأحمد المقصبي «الاتحاد» والمعتصم بالله المصراتي «فيتوريا غماريش البرتغالي» وبدر حسن «الأهلي طرابلس» وأحمد بن علي «كروتوني» الإيطالي وربيع رمضان «الاتحاد» ومؤيد اللافي ومحمد صولة «المحرق» البحريني وحمدو الهوني «ديسبورتيفو أفيس» البرتغالي وإسماعيل تاجوري «نيويورك سيتي» الأميركي ومحمد زعبيه «الاتحاد» وأنيس سلتو «الأهلي طرابلس» وسالم بالعيد «الاتحاد» وخالد المريمي «النصر».

صورة ضوئية من قائمة اللاعبين (المركز الإعلامي)