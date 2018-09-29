الأهلي بنغازي وصقور العلالقة يفتتحان دوري الطائرة الجديد

جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق الجمعة المقبل، 19 أكتوبر، مباريات دوري الكرة الطائرة الجديد لفرق المجموعة الثانية بإقامة أربع مباريات بالقاعة الكبرى بطرابلس، الأهلي بنغازي بطل الكأس يلتقي صقور العلالقة الوافد الجديد لمسابقة الدرجة الأولى.

وبقاعة مصراتة يلتقي الأفريقي بزليتن مع الهلال، وبقاعة غريان يلتقي الشروق بالزنتان الصاعد هذا العام الاتحاد المصراتي.

والسبت (20 أكتوبر) ستشهد قاعة زوارة قمة الأسبوع الأول بين الجزيرة والأهلي طرابلس.



يشار إلى أن دوري الكرة الطائرة الجديد سيقام بنظام التنقل ومن مجموعتين وبحضور الجمهور.

المجموعة الأولى: السويحلي والنصر والاتحاد والمروج والتصدي وأساريا والتحدي مصراتة والأولمبي.

المجموعة الثانية: الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والهلال والأفريقي والجزيرة والشروق وصقور العلالقة.

كل مجموعة تتنافس فيما بينها من دوري كامل ذهابًا وإيابًا، وسيتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى للدور السداسي، وسيهبط صاحبا الترتيب السابع والثامن في كل مجموعة للدرجة الأدنى وسيسمح لكل فريق استقدام محترفيْن اثنيْن.

الفرق الأربعة المتأهلة من الدوري السداسي يقام بينها تجمع رباعي من مرحلتين، التجمع الأول بمدينة صاحب الترتيب الثاني بالسداسي، فيما يقام تجمع التتويج بمدينة صاحب الترتيب الأول بالدوري السداسي، مع التأكيد أن الفرق المتأهلة للدوري الرباعي من الدوري السداسي تدخل دون أي نقاط، فيما يتم تجميع نقاط الدوري الرباعي بالتجمعين.