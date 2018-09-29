ليبيا تقود الطائرة العربية في رحلتها الجديدة بمصر

الدكتور جمال الزروق رئيس الأولمبية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

كلف الاتحاد العربي للكرة الطائرة الدكتور، جمال الزروق، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية رئاسة لجنة الاحتكام للبطولة العربية للكرة الطائرة للمنتخبات في نسختها الـ21، التي ستقام في مصر من 24 أكتوبر المقبل حتى 3 نوفمبر المقبل.

وكشف عضو مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية، محمد الجولي، وجود أيضًا في لجنة الاحتكام للبطولة كل من أميل جبور من لبنان ومحمد الداودي من البحرين وعبدالله العدوان من السعودية وخالد الحنطوبي من الإمارات وعلي البلوشي من سلطنة عمان ومصطفى بولبرس من المغرب، واُختير أحمد عبدالدائم من مصر مقررًا.

سبع دول أكدت مشاركتها وهي: الأردن والبحرين وسلطنة عمان والجزائر وفلسطين والعراق ومصر، وسط غياب منتخب ليبيا بسبب عدم توافر الدعم المالي.

وتقام اليوم السبت في العاصمة البحرينية، المنامة، قرعة البطولة بمقر الاتحاد العربي للعبة بالبحرين.

الدكتور جمال الزروق يتولى منصب نائب الرئيس بالاتحاد العربي للكرة الطائرة منذ العام الماضي وهو أيضًا رئيس سابق للاتحاد الليبي للعبة.