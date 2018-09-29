بطولة ليبيا لبناء الأجسام على مسرح «حديد وصلب» مصراتة

منافسات سابقة في بناء الأجسام (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد قاعة الحديد والصلب بمصراتة، مساء اليوم السبت، انطلاق منافسات بطولة ليبيا لبناء الأجسام والكلاسيك (ناشئين وكبار وأساتذة وكلاسيك) بمشاركة 56 رياضيًّا يمثلون 21 ناديًّا رياضيًّا وهي: زناتة وبورقية والحرس البلدي والأهلي المصراتي والنصر والاتحاد المصراتي واتحاد الشرطة والشباب بن عاشور والنادي الأولمبي ونادي الشموع وأبومليانة والسويحلي والشباب الوحدوي والمدينة والأهلي بنغازي وأساريا الزواية ونادي القرقني وخليج سرت ونادي الصمود ونادي سلطان ونادي باب البحر.

وستشهد البطولة عملية الميزان بالقاعة الرياضية بمدينة مصراتة وسط منافسات قوية بين مختلف الأوزان نتيجة التقارب في الأوزان ووجود خامات جديدة ستشارك لأول مرة في بطولة ليبيا.

يشار إلى أن الاتحاد العام رصد جوائز مالية وصلت إلى 36 ألف دينار ليبي، حيث سيتحصل بطل ليبيا الأول على مبلغ 20 ألف دينار والثاني 15 ألف دينار والثالث 5 آلاف دينار والرابع 3 آلاف دينار والخامس ألفي دينار والسادس ألف دينار.

من جانبه يقول رئيس لجنة الإحصاء للبطولة، عادل البيباص، إن هذه البطولة ستشهد بروز أبطال جدد في لعبة بناء الأجسام، أما رئيس لجنة الحكام العليا، الحكم الدولي حسين شبيط، فقال: «لجنة التحكيم ستعمل في هذه البطولة بمواصفات الاتحاد الدولي بخصوص الصبغات والكريمات».

وأخيرًا أكد رئيس لجنة تحكيم البطولة ورئيس لجنة الميزان، خميس مسعود، أن الأوزان متقاربة لدى الجميع في البطولة.

رئيس لجنة الإحصاء للبطولة، عادل البيباص في مراسم سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

رئيس لجنة الإحصاء للبطولة، عادل البيباص في مراسم سابقة (أرشيفية : الإنترنت)