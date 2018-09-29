ليبيا تحقق فوزها الأول في أولمبياد الشطرنج

جانب من منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية (إنترنت)

حققت ليبيا، الجمعة، فوزها الأول في الجولة الخامسة للأولمبياد العالمي للشطرنج المقامة في جورجيا، وجاء على حساب جزيرة جيرنسي بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة.

جاء الفوز من خلال المتألق منتصر أبومليانة تصنيف (1993) وفاز على روي بيتر تصنيف (1951) وفاز أحمد نصرالدين (1906) على نيفاشا (1819) وحقق محمد السوري أول تعادل له في الأولمبياد مع كيري تصنيف (1988) وفقد حاتم أبومنجل مباراته أمام باتيمانا تصنيف (1710).

رصيد ليبيا صار 8 نقاط من 20 نقطة بفوز على جيرنسي وتعادل في مباراتين مع الكويت وهاييتي وفقد النتيجه في مباراتين أمام مصر والبحرين.



وتقام الأحد مباراة ليبيا 130 عالميا في الجولة السادسة مع سلطنة بروناي التصنيف العالمي (133).