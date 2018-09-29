«عمروش» يقدم نفسه لليبيين قريبا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 29 سبتمبر 2018, 01:10 مساء
المدير الفني لمنتخب ليبيا عادل عمروش (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الرسمي لاتحاد كرة القدم الليبي فاتح حبلوص أن المنتخب الليبي سيقيم معسكرا لمدة أسبوع في تونس من الرابع وحتى الحادي عشر من أكتوبر المقبل قبل السفر على متن طائرة خاصة إلى نيجيريا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات الكاميرون 2019.

وأضاف أن مباراة الإياب ستكون في موعدها في السادس عشر بتونس وذلك بعد تعديل الاتحاد النيجيري لموعد مباراة الذهاب إلى الثالث عشر بدلا من الثاني عشر من أكتوبر.

وقال حبلوص في تصريحات إذاعية إن إقامة مباراتين في أربعة أيام أمام نيجيريا لن يكون عائقا أمام المنتخب الوطني الذي يملك لاعبين لديهم إصرار لتقديم وجه مشرف مع نيجيريا لضمان التأهل لأمم أفريقيا.
 
وأكمل قائلا إن «مؤتمرا صحفيا سيعقد قريبا مع المدرب عادل عمروش المدير الفني للمنتخب الليبي ليتعرف عليه عن قرب الإعلام الرياضي بعد عدة أشهر من التعاقد معه».

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