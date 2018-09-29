ركلات الترجيح تحرم الأهلي طرابلس من التأهل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 سبتمبر 2018, 01:05 صباحا

حسمت ركلات الجزاء الترجيحية نتيجة مبارة فريق أهلي طرابلس مع نظيره الوداد المغربي في إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية على كأس الشيخ زايد ومنحت ورقة الترشح للوداد المغربي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) في ملعب رادس بالعاصمة التونسية وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

أفتتح فريق الوداد التسجيل في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد أوناجم بعد خطأ من مدافع الأهلي معاذ عبود الذي أرجع الكرة ضعيفة للحارس فقطعها مهاجم الوداد وأودعها الشباك.

ضغط فريق أهلي طرابلس لتحقيق التعادل وكان له ما أراد عن طريق مهاجمه أنيس السلتو في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة (1-1) بعد أن رفض الحكم التونسي السالمي أن يحتسب ركلة جزاء لفريق الأهلي وفي الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه على مناطق فريق الوداد وضيع لاعبيه العديد من الفرص وسط تألق حارس الوداد الخروبي لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وعند تنفيذ ركلات الجزاء نجح لاعبا الأهلي مفتاح طقطق وسالم عبلو في التسجيل من ركلات الترجيح لكن الأهلي طرابلس دفع الثمن غاليًا للبداية غير الموفقة للاعب محمد الترهوني الذي أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الثانية  وختمها علي معتوق بإهداره ركلة الجزاء الرابعة ليفوز الوداد (4-2) بعد أن سجل جميع لاعبيه ركلاتهم الترجيحية.

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