زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 10:28 مساء
محمد زعبية يراوغ حارس المشعل قبل أن يحرز هدفًا للاتحاد 27 سبتمبر 2018 (صفحة الاتحاد)

إطمأنت الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، على فاعلية قوة الفريق الهحومية، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره المشعل الرياضي بالسواسي التونسي، بنتيجة 6 / 1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا بتونس في إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2018 /2019.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا ومتنوعًا للمهاجم محمد زعبية الذي أحرز أربعة أهداف «سوبر هاتريك» من اصل 6 أهداف.

تقدم الاتحاد بثنائية لزعبية قبل أن يتمكن المشعل من تقليص الفارق، ليعود زعبية ويحرز الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة.

بعد مرور 12 دقيقة من عمر الشوط الثاني، ترجم زعبية تألقه، وأحرز الهدف الرابع له وللاتحاد «سوبر هاتريك»، واختتم أكرم الزوي التسجيل، بالهدفين الخامس والسادس.

يذكر أن «العميد» يقيم معسكرًا تدريبيًا بتونس ضمن استعداده للموسم الجديد الذي يخوض فيه منافسات 4 بطولات، يستهلها بمواجهة النصر في كأس السوبر الليبي، ثم المشاركة في بطولتي الدوري والكأس المحليين وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

 

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