النصر يضم ظهير الأهلي بنغازي

إدريس الضراط يمسك بقميص النصر بعد توقيعه العقد (صفحة النصر)

أعلن مجلس إدارة نادي النصر ضم الظهير الأيسر السابق لنادي الأهلي بنغازي، إدريس الضراط، في صفقة انتقال حر، لينضم إلى صفوف الفريق في معسكره الإعدادي الحالي استعدادًا للموسم الجديد 2018 / 2019.

وينافس النصر «حامل لقب الدوري»، هذا الموسم في 4 بطولات، يستهلها ببطولة كأس السوبر الليبي أمام الاتحاد «بطل الكأس»، ثم يشارك في بطولتي الدوري الممتاز وكأس ليبيا، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب المدير الفني للفرق، فوزي العيساوي، من إدارة النادي إقامة مباراة ودية يوم الخميس المقبل، للوقوف على جاهزية لاعبيه قبل لقاء السوبر في افتتاح الموسم.

وانخرط الثنائي المحترف النيجيري، جوزيف ناثنيال وايمانويل إيزيبكوي، في تدريب الفريق الأول.

