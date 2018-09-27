الأهلي بنغازي يعلن تعاقده مع مدرب «ذئاب الجبل»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 06:58 مساء
المدرب المصري محمد عودة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني المصري، محمد عودة، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين مقبلين.

ومن جانبه، صرح عودة بأنه اتفق مع إدارة الأهلي بنغازي لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لموسمين.

أشار عودة، في تصريحات صحفية، إلى أن النادي قرر تقديمه للجمهور الأسبوع المقبل قبل أن يبدأ مهام عمله.

يذكر أن عودة تولى تدريب فريق المقاولون العرب لعدة مواسم بالدوري المصري الممتاز، وقدم معه مستويات جيدة.

وعودة هو مدافع المقاولون العرب سابقًا، وحقق معه بطولتي الكأس والسوبر المصريين، وعمل كمساعد مدرب مع حسن شحاتة وطارق العشري، قبل أن يتولى منصب المدير الفني.
 

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