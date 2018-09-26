الاتحـاد الأفريقي يؤجل وينقل مواجهة ليبيا ونيجيريا

قرر الاتحـاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل مواجهة المنتخب الليبي الأول بمستضيفه المنتخب النيجيري لمدة يوم، لتقام في 13 أكتوبر القادم، كما تم الاستجابة للطلب النيجيري بتغيير ملعب اللقاء.

جاء ذلك استجابة لطلب اتحاد الكرة النيجيري الذي استند في طلبه بمستندات تؤكد أن الأمطار عبثت بملعب أحمد بيلو الذي كانت ستقام عليه المباراة.

وحسب صفحة الاتحاد الأفريقي «كاف»، فإن المباراة التي ستقام ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأغريقية «الكاميرون 2019»، أنه تم إلغاء إقامة مباراة نيجيريا وليبيا في ملعب أحمد بيلو بسبب عدم جاهزية الملعب لاحتضان المباراة، وتقرر نقلها إلى ملعب أكوا إيبوم بمدينة أويو.

