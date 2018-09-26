المصري «عودة» مديرًا فنيًا للأهلي بنغازي

المدير الفني الجديد للأهلي بنغازي محمد عوده (أرشيفية : الإنترنت)

اقترب المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم محمد عودة ومعاونه طلعت محرم من الاتفاق النهائي والرسمي مع إدارة نادي الأهلي بنغازي على تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

يأتي هذا بعد قرار إدارة النادي الأهلي طرابلس فسخ التعاقد مع المدرب المغربي يوسف فرتوب الذي لم يستمر طويلًا مع الفريق الملقب بـ«المشوار الطويل».

المفاوضات مع عودة جاءت سريعة بعد أن حسم المدرب المصري الشاب الأمر بموافقته ليطلب فقط مساحة من الوقت لتشكيل جهازه المعاون وعلى رأسه طلعت محرم وجارٍ تشكيل باقي الأعضاء تباعًا تمهيدًا للدخول في فترة الإعداد للموسم الجديد المنتظر بدأه في الثاني من أكتوبر المقبل كما هو معلن من قبل إدارة اتحاد الكرة الليبي.