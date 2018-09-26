نجم الكرة الليبية مطلوب في سموحة المصري على وجه السرعة

لحظة سقوط نجم الاتحاد محمد الطبال في مباراة النصر (المركز الإعلامي)

طلب نادي سموحة المنافس بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم بشكل رسمي من إدارة نادي الاتحاد الليبي التعاقد مع اللاعب الدولي ونادي الاتحاد محمد الطبال عبر خطاب موجه من إدارة النادي السكندري موقع باسم رئيس النادي فرج عامر.

جاء الخطاب المرسل بناءً على موافقة فنية من المدير الفني الشاب علي ماهر الذي قدم مع سموحة أداءً مميزًا خلال الموسم الجاري فضلًا عن تجاربه السابقة ليضع رهانه في الصفقات الجديدة على الطبال.

وسبق وأعلن مجلس إدراة نادي الاتحاد موقفه من مهاجم فريقه الكروي الأول، محمد الطبال، ردًا على ما تردد مؤخرًا حول علاقة اللاعب بالنادي، وأكدت إدارة الاتحاد، على تمسكها بالطبال في صفوف الفريق، ونفت أن تكون إدارة النادي تفكر في فسخت العقد مع الطبال .

وقال النادي إن اللاعب الذي غاب عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الماضي، بسبب تعرضه لاصابة في الرباط الصليبي خضع على إثرها لعملية ناجحة، سوف، يعود قريبا لصفوف العميد .

وعاد، الفريق الأول إلى مدينة سوسة التونسية، للدخول في معسكر مغلق جديد، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخه، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الذي أعلن اتحاد الكرة أنه سينطلق يوم 2 أكتوبر المقبل.

الخطاب المرسل من نادي سموحة للاتحاد (بوابة الوسط)