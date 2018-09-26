الأولمبية الليبية تحرم اتحاد كرة القدم من دعم الـ 10 ملايين دينار

القاهرة - بوابة الوسط: أنور الشريف | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 04:04 مساء

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق قرار بشأن صرف مخصصات الاتحادات الرياضية واللجان الفنية لميزانية عن النصف الاول من 2018 و شمل القرار 35 جهة ما بين اتحاد و لجنة فنية مع تفاوت في القيم المالية فيما تم استثناء اتحاد كرة القدم لحصوله على دعم مباشر من الحكومات وقد بلغت القيمة الاجمالية عشرة مليون دينار.

وفي وقت سابق طالبت أندية الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم في خطاب موجه بشكل عاجل إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بعقد اجتماع معه لبحث الكثير من الأمور التي تهم مصلحة الرياضة والبلاد بشكل عام.

وجاء الخطاب الموجه بتوقيع من رئيس اتحاد كرة القدم جمال الجعفري عقب اجتماعه بأندية المنطقة الغربية، بمقر اتحاد الكرة في طرابلس، مشيرًا في خطابه إلى طلب عقد الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي بشخصه، لشرح بعض الموضوعات الهامة التي تتعلق بالأندية والشأن الرياضي من ناحية، والضغوطات الاقتصادية التي تعيشها الأندية الليبية وسط احتقان سائد من ناحية أخرى.

وطالبت الأندية عبر خطابها تحديد موعد لعقد الاجتماع، بهدف توضيح دور الرياضة المهم في المجتمع الذي بات يئن من عديد المشاكل التي تحاصر الشباب تحديدًا، بهدف توجيههم إلى ممارسة النشاط بدلاً من ساحات الاقتتال، كما أعلنت الأندية المعنية عدم بدئها للموسم الجديد، إلا بعد مقابلة رئيس المجلس الرئاسي.

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