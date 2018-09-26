ليبيا تتعادل مع الكويت وتلتقي البحرين في أولمبياد الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 03:50 مساء
منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تعادل الثلاثاء منتخب ليبيا مع الكويت (2/2) في الجولة الثانيه للأولمبياد العالمي للشطرنج الذي يتواصل بجورجيا حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وتمكن الليبي المنتصر أبومليانة تصنيف 1993 من الفوز على الكويتي العزمي تصنيف 1785، كما فاز الليبي أحمد نصر الدين تصنيف 1906 على الكويتي الشريف تصنيف 1783، وفقد محمد السوري تصنيف 2083 مباراته أمام الكويتي الهاجري تصنيف 2112، كما فقد أبومنجل مباراته أمام الكويتي العثمان تصنيف 1911.

ليبيا صار رصيدها 2.5 نقطة من مباراتين، واليوم الأربعاء تجرى منافسات في الجولة الثالثة، حيث تلتقي ليبيا مع البحرين.

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