تأهل 35 لاعبًا لبطولة ليبيا في التنس الأرضي

أبطال المنطقة الغربية للتنس الأرضي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول باتحاد التنس الأرضي أن 35 لاعبًا ضمنوا تأهلهم لنهائيات ليبيا للتنس الأرضي عن المنطقتين الشرقية والغربية وهم: فئة تحت 10 أعوام محمد جمعة ومحمود خالد وعبيده السوكني وأحمد الرقيق ورضا السوكني وأحمد طبطابة وعبدالرحمن بن عتيقة ومراد الصابري وعبدالله الموهوب ومحمد عبدالجليل.

وفي فئة تحت 12 عامًا تأهل إبراهيم اشتيوي وعبدالرحمن أبوقصيعة وأبوبكريوسف وعبدالسلام السوكني وهمام التكماك ومروان عبدالرزاق ومحمد العبيدي ومحمد العمامي وعبدالله الشيباني ورواد طارق.



وفي فئة 14 عامًا تأهل هشام الفزاني ولقمان يوسف ومحمد الطيب وإلياس إسكندر وأكرم أبونوارة وصفوان الزيادي.



وفي فئة الكبار تأهل سفيان بادي ومحمد المهدي ومحمد الجمل وأحمد مسعود ومحمد سلطان ومحمد الرقيق ونزار العبيدي وعبدالعزيز الشيباني وسفيان القلال.