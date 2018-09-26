مهمة ليبية أولمبية في الأرجنتين

جانب من اجتماع اللجنة الأولمبية استعدادا للأولمبياد (المركز الإعلامي)

يغادر الثلاثاء المقبل الوفد الليبي المشارك في أولمبياد الشباب الذي تستضيفه مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين في الفترة من 6 وحتى 18 أكتوبر المقبل.

يتكون الوفد المشارك من 3 رياضيين في رياضات رفع الأثقال والتايكواندو والجودو بالأضافة إلى ثلاثة مدربين وهم عبدالمالك علي عبد الله رفع الاثقال والرياضي محمد نوري المشري جودو وسليمان يوسف القاضي تايكوندو والمدربين عمر الصغير جمعه ويوسف عبد السلام البوزيدي ومحمد بلقاسم طليش.

ويترأس الوفد الدكتور سالم موسي رئيس الاتحاد الليبي للجولف ومدير إدارة العلاقات الدولية والتضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الليبية.

وقد عُقد الثلاثاء بالأكاديمية الأولمبية اجتماع تحضيري للوفد المشارك تم التركيز فيه علي شرح كل الجوانب التي تساعد في إظهار صورة الوفد بالطريقة المناسبة والمرضية في مثل هكذا دورات ومشاركات.

يذكر أن رياضيًا واحدًا ترشح للنهائيات عن طريق اللعب هو عبد المالك في رفع الأثقال فيما تم ترشيح بقية الرياضيين عن طريق التضامن الأولمبي.