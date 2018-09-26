ملعب رادس يتزين لاستقبال إياب الأهلي طرابلس والوداد المغربي

ملعب رادس بتونس يستقبل مباراة سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

يستقبل ملعب رادس بالعاصمة التونسية الجمعة 28 سبتمبر الجاري في تمام الثامنة مساء لقاء الإياب بين الأهلي طرابلس والوداد البيضاوي المغربي ضمن دور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

الاتحاد العربي لكرة القدم أسند مهمة التحكيم للتونسي صادق السالمي وقد أجرى الفريق مساء أمس الأول تدريبًا بعد وصوله تونس ظهر الثلاثاء.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب التي من خلالها يتأهل فريق إلى الدور السادس عشر حيث يكفي فريق الأهلي طرابلس التعادل السلبي في هذه المباراة كي يضمن التأهل.