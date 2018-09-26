سلة النصر تضم محترفًا أميركيًا استعدادًا للبطولة العربية

فريق كرة السلة بنادي النصر (المركز الإعلامي)

عزز فريق النصر لكرة السلة صفوفه بالأمريكى دي كى إيلدردج خلال مشاركته فى بطولة الأندية العربية لكرة السلة التى ستنطلق فى الثانى من أكتوبر المقبل ببيروت اللبنانية حسب الإعلامي علي عريبي.

ويواصل فريق النصر تدربياته بقيادة مدربه الجديد التونسى وليد الغربى الذى تولى المهمة خلفًا للمصري طارق سليم تحت إشراف المدير الفني مفتاح القطعاني فى معسكر مغلق ضم معظم اللاعبين الذين تألقوا فى الموسم الماضي ونالوا لقب الدوري ولقب الوصيف على مستوى الكأس.

وهذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها النصر في بطولة الأندية العربية.