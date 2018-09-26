اتحاد الطائرة يشكل مكتبًا إعلاميًا جديدًا

القاهرة - بوابة الوسط: أنور الشريف | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 03:03 مساء
رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة الطائرة عيد إدريس (المركز الإعلامي)

أصدر رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطائرة، عدنان البكباك، الثلاثاء قرارًا بتشكيل مكتب إعلامي للاتحاد الليبي لكرة الطائرة برئاسة عيد إدريس عبدالونيس عضو المكتب التنفيذي، وأنور الطوباشي مقررًا وناطق رسمي للاتحاد، وعضوية خليل اعبيد وفرج الفرجاني.

يأتي القرار ضمن جملة من القرارات التنظيمية التي أصدرها الاتحاد أخيرًا، منها تشكيل لجنة للطعون برئاسة عيسى بوعزيزة وروزنامة المسابقات.

الاتحاد أنهى جميع مسابقاته بنجاح، حيث فاز بالدوري فريق السويحلي، وبطل الكأس فريق الأهلي بنغازي، وبطل الدرجة الثانية فريق صقور العلالقة، وبطل الدوري الليبي تحت 19 عامًا فريق السويحلي، وبطل كأس ليبيا تحت 19 عامًا السويحلي، وبطل الدوري الليبي تحت 17 عامًا فريق الأهلي بنغازي، وبطل كأس ليبيا تحت 17 عامًا فريق الجزيرة، وبطل ليبيا تحت 14 عامًا فريق السويحلي.

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