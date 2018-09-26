الحرك: الأهلي طرابلس استغل تعثر الوداد بشكل جيد في البطولة العربية

سلتوا في هجوم الأهلي طرابلس أمام الوداد المغربي (المركز الإعلامي)

أشاد المحلل الرياضي ولاعب الأهلي طرابلس السابق، أبوبكر الحرك، بمستوى الفريق أمام الوداد البيضاوي في ذهاب دوري أبطال العرب وتعادله بهدف لهدف.

وقال في تصريحات تليفزيونية الثلاثاء «النتيجة غير مرضية للأهلي رغم التعادل، حيث كان الأكثر من ناحية الفرص في المباراة».



وأضاف «مدرب الأهلي إيهاب جلال يملك فكرًا ومعسكر الفريق الأخير في مصر كان مفيدًا جدًا وعديد المباريات ساهمت في رفع نسق الفريق بدنيًا».

وأكمل «ما ينقص الفريق ترجمة الفرص إلى أهداف، منوهًا إلى أن الوداد البيضاوي يمر بوضع فني حرج استغله الأهلي جيدًا».