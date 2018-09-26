فكرة ليبية لتأسيس اتحاد لمدارس الكرة

كشف البصريات على الناشئين في كرة القدم (إنترنت)

تقدم شعبان بن عيسى أحد المهتمين بقطاع الناشئين ومسؤول إحدى المدارس في كرة القدم الليبية بمقترح لتشكيل اتحاد لمدارس الفئات السنية، على غرار اتحاد كرة القدم المصغرة يهتم بمدارس الناشئين الخاصة ويقيم لهم مسابقاتهم ويطور مستواهم الفني، ويتابع معايير تأسيس هذه المدارس التي انتشرت في ليبيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وقال بن عيسى في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأربعاء إنه قدم المقترح لاعتماده من اتحاد الكرة، وسيقدم المقترح للجنة الأولمبية الليبية التي رحبت بالفكرة مبدئيًا، مؤكدًا وجود نظام أساسي تم إعداده من قبل مختصين في المجال.

وأضاف أن هذا الاتحاد يجب أن يكون مظلة لهذه المدارس، ويمكن أن يكون لجنة أو إدارة في حالة تعذر تشكيل اتحاد لمدارس الناشئين.