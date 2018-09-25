نجم وسط الاتحاد ينضم لأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 08:36 مساء
عبد المعين خماج «يمين» أثناء توقيعه على عقد الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس)

أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس، ضم نجم فريق الاتحاد، عبد المعين خماج، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في صفقة انتقال حر، لينضم إلى صفوف «الزعيم» الذي يخوض منافساته بالموسم الجديد على ثلاث واجهات، الدوري الممتاز وكأس ليبيا ودوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخه، أنه أسقط خماج من حساباته ولن يكون له مكان بالفريق الفترة المقبلة، فالتقط الخيط جهاز الكرة بأهلي طرابلس وعرض اللاعب مع ثلاثة لاعبين آخرين، على المدير الفني إيهاب جلال، الذي بدوره اختار خماج «30 سنة» وطلب التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق.
 

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