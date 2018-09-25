بالفيديو.. مدرب الوداد: «سامحوني.. مكنتش نعرف الأهلي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 06:25 مساء
الضغط الجماعي نفذه الأهلي طرابلس فأربك الوداد المغربي (صفحة الهلي طرابلس)

كشف المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، عبد الهادي السكتيوي، أسباب تعادل فريقه أمام أهلي طرابلس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس، أمس، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وقال السكتيوي، في تصريحات صحفية : «المباراة كانت صعبة، وفرض الأهلي طرابلس على إيقاعها اندفاعًا بدنيًا قويًا، في الوقت الذي لم يكن الجانب البدني بالشكل المطلوب عند فريقه، بسبب أنهم خاضوا مباراة صعبة، الجمعة الماضي في دوري أبطال إفريقيا».

وتابع: «سامحوني، لم تكن لديَّ معرفة مسبقة بالأهلى طرابلس؛ حيث لم أشاهد أي مباريات له في الفترة الأخيرة، لكن لا يمكن أن تطلب من اللاعبين أكثر مما قدموا».


 

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