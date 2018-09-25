الأنوار يضرب بقوة قبل نهاية الـ«ميركاتو» الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 05:49 مساء
محمد الفزاني «يمين» مع إداري الأنوار (المركز الإعلامي للأنوار)

أتمت إدارة نادي الأنوار صفقتها المنتظرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية «ميركاتو» بالتعاقد مع نجم فريق الترسانة، محمد الفزاني، لمدة موسم واحد ينتهي مع انتهاء الموسم الكروي الجديد 2018 - 2019.

يجيد الفزاني اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي «ارتكاز» وقلب الدفاع، ومثل كل الفئات السنية للمنتخب الوطني، آخرها مع المنتخب الأولمبي، وبدأ مسيرته من مدرسة نادي الأهلي طرابلس، ولعب مع الفريق الأول حتى عام 2016، قبل أن ينتقل إلى الوحدة ومنه إلى فريق الشط، الذي انتقل منه إلى الترسانة.

يذكر أن إدارة الأنوار تعاقدت مع المدافع مروان الجهاني قادمًا من النجمة ..
 

مروان جهاني يوقع على عقد انتقاله للأنوار (المركز الاعلامي للأنوار)
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