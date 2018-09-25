الأهلي طرابلس يرفض الراحة ويبدأ الاستعداده للوداد في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 05:22 مساء
لحظة وصول فريق الأهلي طرابلس إلى مطار قرطاج 25 سبتمبر 2018 (صفحة الأهلي طرابلس)

وصلت بعثة الأهلي طرابلس إلى العاصمة التونسية استعدادًا لمواجهة الإياب في دور الـ32 للبطولة العربية، أمام الوداد البيضاوي المغربي بملعب الطيب المهيري برادس، يوم الجمعة المقبل.

ونجح فريق الكرة الأول بالأهلي طرابلس، نتيجة التعادل بهدف لمثله، على مستضيفه الوداد، في لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين أمس بملعب محمد الخامس بالمغرب.

ورفض الجهاز الفني للأهلي، المصري إيهاب جلال، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم، وقرر أن يخوض الفريق تدريبًا لياقيًا هذا المساء بتونس، لإحداث عملية الاستشفاء من الجهد الذي بذله اللاعبون في مباراة الأمس.

وأنهت إدارة الأهلي طرابلس تعاقدها مع عدد من الحافلات، لنقل الجماهير الراغبة في حضور مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي، على ملعب الطيب المهيري بتونس.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أمن طرابلس» تبدأ إزالة آثار اشتباكات العاصمة وفتح الطرقات العامة
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
الأمن المركزي أبو سليم يؤكد سيطرته على طريق المطار بطرابلس
ليبيا
السراج: المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لـ«النواب».. وسنلجأ لبدائل لإجراء ...
ليبيا
توقيع اتفاق بين تاجوراء وسوق الجمعة لجبر الضرر وإطلاق المحتجزين
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
حفتر: الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه
ليبيا
داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف ارتباط الإصابة بالخرف بالتدخين