الأهلي طرابلس يرفض الراحة ويبدأ الاستعداده للوداد في تونس

لحظة وصول فريق الأهلي طرابلس إلى مطار قرطاج 25 سبتمبر 2018 (صفحة الأهلي طرابلس)

وصلت بعثة الأهلي طرابلس إلى العاصمة التونسية استعدادًا لمواجهة الإياب في دور الـ32 للبطولة العربية، أمام الوداد البيضاوي المغربي بملعب الطيب المهيري برادس، يوم الجمعة المقبل.

ونجح فريق الكرة الأول بالأهلي طرابلس، نتيجة التعادل بهدف لمثله، على مستضيفه الوداد، في لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين أمس بملعب محمد الخامس بالمغرب.

ورفض الجهاز الفني للأهلي، المصري إيهاب جلال، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم، وقرر أن يخوض الفريق تدريبًا لياقيًا هذا المساء بتونس، لإحداث عملية الاستشفاء من الجهد الذي بذله اللاعبون في مباراة الأمس.

وأنهت إدارة الأهلي طرابلس تعاقدها مع عدد من الحافلات، لنقل الجماهير الراغبة في حضور مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي، على ملعب الطيب المهيري بتونس.

