تقرير: الأهلي طرابلس يضيع فوزاً ثميناً

سلتوا في هجوم الأهلي طرابلس أمام الوداد المغربي (المركز الإعلامي)

انتهت مباراة الأهلي طرابلس والوداد البيضاوي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الإثنين بمركب محمد الخامس بالمغرب ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لكأس العرب للأندية الأبطال.

فريق الأهلي طرابلس كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة 23 عن طريق مفتاح طقطق وأضاع ثلاث فرص خلال مجريات الشوط الأول كانت كافية للقضاء على آمال أصحاب الأرض والجمهور خصوصًا وأن دفاع الأهلي نجح في تحجيم محاولات الوداد البيضاوي الهجومية عبر وليام جبور.

لكن جبور نجح في واحدة وسجل من ركلة جزاء هدف التعادل بعد خط أٍفادح ارتكبه عامر التاورغي ليحتسب حكم المباراة الجزائري بن لحلو بن إبراهيم الضربة وسط بطاقات ضد الأهلي ليسجل جبور التعادل في الدقيقة 33 واستمرت المحاولات الأهلاوية.

وشهد الشوط الثاني تراجعًا في أداء الأهلي الذي اعتمد على الكرات المرتدة والتكتل في منطقة الدفاع وكاد أنيس سلتو أن يسجل من انفراد لكنه لم يحسن التصرف في الكرة.

أداء الوداد البيضاوي في الشوط الثاني كان الأفضل ولاحت له ثلاث فرص خطيرة كان لها الحارس محمد نشنوش والدفاع بالمرصاد.

المصري إيهاب جلال المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس نجح في قيادة الفريق لأول مرة محلياً وخارجياً حيث أجرى بناءً على قراءته للملعب عدة تغييرات بإشراك المهاجم أحمد كراوع بدلاً من عامر التاورغي واللاعب محمد الشبلي بدلاً من مفتاح طقطق وفي الدقائق الأخيرة شارك يحيي الزليطني بدلًا من عبد الرحمن العمامي.